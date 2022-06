Parigot, tête de veau

Qu'est-ce quy a une tête de veau et quy rime avec Parigo ? Les fautes d'orthographe en prime. Un certain été 60, les vacances de Julien, 13 ans, auraient pu mieux commencer. Le grand Landrelec, chef de bande de la rue Montbareil à Guingamp, le rejette en prônant "La Bretagne aux Bretons" . Il se sent seul, abandonné de ses parents, rentrés à Paris. Quant à ses grands-parents, ils sont à ses yeux "vieux" et pas très "rigolos" . Cependant, au cours de ces deux mois pas vraiment studieux, Julien ressentira les premiers émois de l'amour auprès de la ravissante Noémie. Des événements inattendus donneront naissance à sa vocation. Son intégration musclée dans la bande de la rue le consacrera comme un "vrai Breton" . Enfin, la dérobée de la Saint-Loup, danse populaire ancestrale, transformera son séjour en apothéose. Au moment du retour à Paris, son père lui demande : "Alors, ces vacances ? " , Julien se contente de répondre sur un ton désinvolte : "Tranquilles" . Vraiment ? ...