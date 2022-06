Sciences Humaines N° 348, juillet-août 2022 : Argent, en veut-on toujours plus ?

Pour vivre, encore faut-il avoir les moyens de vivre. Ce qui implique nécessairement de gagner et de posséder de l'argent. Depuis son invention au VIIème siècle avant J. -C. , la conception de la richesse a évolué dans la pensée philosophique. De nos jours, la course à la fortune et à l'acquisition de biens tend à s'accélérer. Ce besoin d'amasser a-t-il des origines psychologiques, sociales ou encore éducatives ? La gestion de nos portemonnaies est révélatrice de notre état d'esprit et décisive dans nos relations à autrui. Dans une société en proie à l'instantanéité, certains désirent s'enrichir sans effort : la valeur de l'argent et son utilisation se transforment. Pour d'autres, c'est au contraire la culture de la sobriété qui prime. Ce dossier vise à faire un tour d'horizon des connaissances à l'oeuvre sur cette question, au carrefour de la psychologie, de la sociologie, de l'économie et de l'anthropologie.