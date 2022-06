Les robots parmi nous. Pour une éthique des machines

Loin de relever de la science-fiction, les robots prennent d'ores et déjà part à notre quotidien, et notamment à notre système de production. Cette nouvelle normalité soulève une foule de questions éthiques, juridiques, sociétales. Si les robots sont "parmi nous" , comment rendre compte des défis qu'ils nous lancent et comment les appréhender ? Cet ouvrage cherche à définir ces machines autonomes et à interroger leurs usages présents et futurs, que ce soit dans l'industrie, dans la guerre (robots tueurs) ou dans le soin, voire dans l'amour (robots de service). Se questionner ainsi sur le non-humain nous oblige in fine à réfléchir aux limites de notre propre humanité.