Albert Einstein. L'harmonie du monde

On croit savoir qu'après Einstein, l'espace et le temps ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais ce bouleversement radical et vertigineux laisse apparemment intact notre univers quotidien. Dès lors, à quoi bon chercher à comprendre la relativité ? N'est-ce pas une affaire de spécialistes ? Non : le grand souci d'Einstein fut de décrire au plus près la réalité du monde commun, et d'approcher une énigme qui nous est proposée à tous. Dans ce portrait biographique original, Etienne Barilier s'attache à situer le grand savant dans l'histoire intellectuelle et l'histoire tout court. Il s'interroge sur la portée philosophique de sa pensée comme sur le rapport entre la révolution qu'il instaure et d'autres bouleversements qu'aura connus le 20e siècle. Ainsi la science d'Einstein, pour exacte qu'elle soit, n'en est pas moins une science humaine : à l'intention de tous les hommes.