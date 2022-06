Un royaume sous la mer

Un homme, Jean Modénou, patron du bateau Le Gamineur, est partagé entre sa vie en mer, rude, mais qu'il chérit plus que tout, et sa vie à terre, triste, sinon déprimante, aux côtés de son épouse Madeleine, née Le Stir, parfaite femme d'intérieur au caractère difficile et avec laquelle les sujets de mésentente sont nombreux. Les relations de ce couple forment la vraie trame du roman, sur laquelle vient se greffer la découverte par Jean Modénou et son équipage d'un banc de poissons d'une prodigieuse richesse, un " coin à pêche " localisé par hasard et qui donne bien vite lieu à toutes les convoitises. Celle entre autres du beau-frère du patron de pêche, Jos Le Stir, protégé par Madeleine, qui suscitera la trahison de l'un des membres de l'équipage de son mari...