En 1942, les éditions Séquana dirigées par René Julliard publièrent "La bague sans doigt" dans la collection la "Chauve-Souris". Elles revendiquaient de "bons écrivains" et des ouvrages qui par leur "tenue littéraire", "soient dignes de figurer dans les bibliothèques des fidèles du roman policier". Pari éminemment tenu par Jean Zay, alias Paul Duparc, car c'est sous ce pseudonyme que le prisonnier politique de Vichy signa ce livre écrit pendant sa fatale captivité. Homme de lettres, journaliste dans l'âme, avocat, ministre et acteur majeur de la vie politique d'avant-guerre, Jean Zay aimait et savait écrire. Quatre-vingts ans plus tard, les Editions Le Mail, maison d'édition orléanaise, redonnent vie à ce texte dans leur collection "Ecrits de politiques" en le rééditant à l'identique pour la première fois. Cette réédition permettra à celles et ceux qui aiment l'oeuvre et le message de Jean Zay de le découvrir sous un jour nouveau et toujours aussi passionnant.