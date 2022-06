Astronomie des dames. Présentation par Jean-René Roy

Portrait exceptionnel de l'astronomie à la fin du 18e siècle, Astronomie des dames de Jérôme de Lalande est un pont didactique entre le manuel d'introduction à l'astronomie et le livre de vulgarisation. C'est le regard perspicace et universel d'un scientifique du siècle des Lumières. Astronomie des dames est un rappel des femmes qui ont marqué l'histoire de l'astronomie. L'ouvrage présent reprend et réactualise le petit ouvrage. Avec ses 14 éditions, dont plusieurs posthumes, et des traductions en italien et en russe, le livre s'est avéré un succès de librairie remarquable. Par sa rigueur et par l'absence de simplification à outrance, Jérôme de Lalande se révèle un enseignant efficace et enthousiaste. Il évite les hypothèses trop incertaines. Il accorde la plus grande importance à l'observation suivie d'une analyse rigoureuse; une interprétation fiable des faits peut alors en découler. Dans cette édition critique, l'auteur présente 17 femmes astronomes ayant vécu au 5e siècle et du 17e au 21e siècle. Ces femmes sont généralement demeurées des inconnues pour le public; certaines du passé sont d'ailleurs peu connues des scientifiques eux-mêmes. Les vies et les carrières de 17 de ces dames astronomes du 5e siècle à aujourd'hui sont mises en lumière par des portraits éclairants de leurs contributions et du contexte social où elles évoluaient.