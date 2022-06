Le livre des sentences de l'inquisiteur Bernard Gui

Le Livre des sentences de Bernard Gui recueille 940 décisions de justice rendues par ce célèbre inquisiteur de Toulouse entre ? 1308 et ? 1323. A cette époque, les mouvements hérétiques de Languedoc étaient en déclin et subissaient de plein fouet la répression. Les extraits ici proposés donnent un aperçu des méthodes de l'Inquisition, mais aussi des caractéristiques de chacun des trois principaux groupes de contestataires poursuivis dans le Midi : "? bons hommes amis de Dieu ? " ou "? bons chrétiens ? " (que l'on a pris l'habitude aujourd'hui d'appeler improprement "? cathares ? "), "? Pauvres de Lyon ? " ou vaudois, enfin béguins et partisans des franciscains Spirituels. Ces sources éclairent d'une lumière crue l'histoire des persécutions contre les anticléricaux et les évangélistes languedociens qui s'efforcèrent de résister à l'ordre théocratique de l'Eglise romaine. 3e édition revue et mise à jour