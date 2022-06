Agenda du zodiaque. Edition 2022-2023

Le thème astral est une photographie de la position des planètes dans le ciel au moment de notre naissance. Chaque planète correspond à un signe astrologique qui aura une influence sur notre vie. Découvrez dans cet agenda chaque mois, le signe et la planète qui sont mis à l'honneur, ainsi qu'un rituel et plein d'outils pour mieux exploiter votre énergie tout au long de l'année, et ce quel que soit votre signe !