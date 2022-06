L'agenda de ma vie bien organisée version mini, sept. 2022- déc. 2023, 16 mois

Découvrez un agenda féminin, joyeux et coloré qui s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de s'organiser tout en se faisant plaisir. L'Agenda de ma vie bien organisée en format pocket, c'est : - Une double-page par semaine pour noter ses rendez-vous et activités - Un contenu éditorial riche et original : des listes d'envies à compléter, des citations, des idées de petits bonheurs à s'accorder, des défis à se lancer mais aussi les restos à tester, les livres à lire, les cadeaux à offrir, etc. - 2 pages de stickers pour décorer son agenda - Des illustrations modernes et très jolies, réalisées spécialement par l'illustratrice Mademoiselle Yoyo - Un petit format très pratique pour pouvoir l'avoir constamment avec soi ! Agenda sur 16 mois, de septembre 2022 à décembre 2023. Format : 12 x 15 cm / 200 pages