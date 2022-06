Un guide pour les parents qui voyagent avec leurs enfants Ce guide très exhaustif s'adresse aussi bien aux parents qu'aux enfants, pour vivre ensemble un moment privilégié le temps d'un voyage. Visites ludiques, activités, jeux, conseils pratiques, hébergements et restaurants adaptés... Toutes les infos pour partir tranquille et passer des vacances 100% réussies. Un carnet d'adresses spécifiques et testées sur le terrain : restaurants qui plairont aux plus jeunes par leur décor ou leur menu, shopping spécial ados, hôtels adaptés aux tribus... Un livret jeu de 24 pages et une carte détachable pour se repérer en un clin d'oeil. Des idées de balade et des jeux de piste dans chaque quartier, et une foule de conseils pratiques destinés aux familles. Grâce à ce guide, découvrez les visites qui peuvent intéresser les enfants tout en prenant en compte vos propres centres d'intérêt !