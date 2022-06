Le poison d'amour

Une belle et tragique histoire d'amitié adolescente sous forme de journaux intimes croisés, de la plume légère et incisive d'Eric-Emmanuel Schmitt Quatre adolescentes - Anouchka, Colombe, Julia et Raphaëlle - vivent une amitié fusionnelle. Elles écrivent chacune leur journal intime en faisant part de leurs émotions, leurs joies, leurs attentes, leurs déceptions, leurs désespoirs. Entre joie et tristesse, ces quatre récits de vie, montrent la difficulté d'être quand on est adolescent, cet âge charnière qui arrache de l'enfance et propulse vers le monde adulte, si souvent décevant. Comment accepter la médiocrité du monde que l'on commence à découvrir quand on ne songe qu'à connaître le grand amour ? Le style léger et incisif de l'auteur, dont on ne vante plus le talent, mêle les niveaux de langue et soulève l'empathie du lecteur qui est invité à se lancer dans sa propre introspection. L'ouvrage permet d'étudier, en outre, les caractéristiques du journal intime et plus généralement du récit à la 1re personne, tout en permettant un lien avec l'étude de Roméo et Juliette de Shakespeare. Niveaux et objets d'étude : 3e : Se raconter, se représenter 2de et 1re : Le roman et le récit 2de professionnelle : Dire et se faire entendre 1re professionnelle : Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques