Le Roman de Renart

Renart, rusé, habile et surtout beau parleur, a plus d'un tour dans son sac lorsqu'il s'amuse à piéger Ysengrin, le loup sot et glouton, Tiécelin le corbeau, Chantecler le coq, Dame Pinte la poule. . . Mais, las d'être dupés par ce goupil malicieux, les animaux lui préparent à leur façon une drôle de surprise ! Rira bien qui rira le dernier ! Toutes les clés pour comprendre l'oeuvre et le thème associé Avant de lire l'oeuvreL'essentiel sur l'auteurLe contexte d'écriture de l'oeuvre Au fil de l'oeuvreDes questionnaires sur les passages clés : compréhension et étude de la langueL'enregistrement audio d'extraits lus par une comédienne Le dossier BIBLIOCOLLÈGEL'essentiel sur l'oeuvreLa structure de l'oeuvreLes personnages de l'oeuvreLe genre de l'oeuvreL'oeuvre dans l'histoire des artsDes films, des documents et des livres associés à l'oeuvre Le GROUPEMENT DE TEXTES Thème : Ruses, mensonges et masques - Résister au plus fort