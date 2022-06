500 recettes anti-inflammatoires. De l’entrée au dessert, les meilleures recettes pour prévenir et soigner l’inflammation chronique

500 recettes savoureuses et saines pour prévenir l'inflammation chronique L'inflammation chronique est à l'origine de nombreuses maladies : psoriasis, asthme, obésité, diabète, MICI (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin), maladie coeliaque, rhumatismes... Celle-ci est intimement liée à notre mode de vie : alimentation déséquilibrée, stress, pollution, sédentarité... Il est temps de changer nos habitudes alimentaires et d''adopter les bons réflexes pour dire enfin adieu aux maux du quotidien ! Dans ce livre, découvrez 500 recettes saines et gourmandes : tartinade de sardines et pois chiches, poivrons farcis à l'indienne, poulet au gingembre, fondants au chocolat, aux noix et à la cannelle...