L'étrange histoire de Benjamin Button

Véritable réflexion sur l'homme et son rapport au temps, plongez dans la nouvelle saisissante qui inspira le célèbre film de David Fincher Dans l'Amérique sudiste de 1860, un étrange bébé naît... avec l'apparence d'un homme de 70 ans ! Rejeté de tous, il semble cependant se jouer du temps : Benjamin Button entame ainsi un rajeunissement qui lui fera traverser à rebours toutes les étapes de la vie. Ecrite en 1922 par Francis Scott Fitzgerald et adaptée au cinéma en 2008 par David Fincher avec Brad Pitt dans le rôle-titre, cette nouvelle fantastique est à mettre en lien avec plusieurs thèmes étudiés au cycle 4, en classes de 4e et de 3e. Niveaux et objets d'étude : 4e : Individu et société : confrontation de valeurs ? - La fiction pour interroger le réel 3e : Se raconter, se représenter - Progrès et rêves scientifiques