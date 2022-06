Mémoires de deux jeunes mariées. Edition 2023

Une édition spécialement conçue pour le Bac Français, voie technologique, pour l'objet d'étude "Le roman et le récit" , dans le cadre du parcours "Raison et sentiments" Louise et Renée, proches comme deux soeurs, sont toutes deux sorties du couvent par leurs familles pour entrer dans le monde. Le seul roman épistolaire de Balzac, au programme du bac Français voie technologique, dresse le portrait croisé de ces deux femmes qui vont se construire et confronter, au fil de leur correspondance, sans jamais rompre leur lien indéfectible, leurs visions opposées de l'existence et du mariage. Ces destins jumeaux éclairent ainsi singulièrement un siècle où la liberté des femmes se conquiert au prix du bonheur ou de la vie elle-même.