Apprenties sorcières. L'art du tarot, tirages et interprétations

Porté par la voix d'Amélie Auffret, spécialiste de l'ésotérisme, découvrez dans ce petit guide illustré les secrets du tarot : un art divinatoire ancestral qui connaît une renaissance ces derniers mois et aide au développement de soi. Explorez le tarot dans sa dimension symbolique et pratique : la signification des 22 arcanes majeurs et des arcanes mineurs, la numérologie sacrée du tarot, les associations de cartes, etc. Apprenez également à faire des tirages, pour vous et votre entourage, et à interpréter les cartes. Vous détiendrez toutes les clés pour vous guider vers un avenir harmonieux et paisible grâce au tarot !