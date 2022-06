Petit Futé Vichy-Val d'Allier. Montagne bourbonnaise, Edition 2022

A pied, à vélo ou sur l'eau, partez à la découverte d'un territoire aux mille facettes. L'Allier, l'une des dernières grandes rivières sauvages d'Europe, fait le lien entre Vichy, ville d'eau cosmopolite au charme Belle Epoque, et le Val d'Allier, verdoyant et authentique. A l'est, la Montagne bourbonnaise vous surprendra avec ses vallées, forêts et points de vue exceptionnels. Forte de sa richesse et de sa diversité, cette destination s'adresse à tous : que vous soyez en quête de détente, d'activités de plein air, de patrimoine typiquement auvergnat... ou les trois à la fois ! Un terroir qui transparait également dans la gastronomie locale et les nombreux événements culturels qui rythment les saisons. C'est tout cela, et bien plus encore, que nous vous proposons dans ce carnet de voyage !