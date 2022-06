Vous aimeriez partir à la recherche de civilisations englouties ? Enfant, vous vous rêviez dans la peau d'Indiana Jones ? Chaque été, vous êtes bénévole sur un chantier de fouilles ? Vous êtes un habitué des sites et des musées archéologiques ? Alors ce livre est fait pour vous ! En professionnelle confirmée, Anne Lehoërff, après avoir raconté l'histoire des premiers archéologues et des grandes découvertes depuis le milieu du XIXe siècle, décrit les méthodes d'enquête et les étapes de la chaîne opératoire en archéologie. Enseignants du primaire ou du secondaire, étudiants, acteurs des politiques d'aménagement au contact de l'archéologie préventive, amateurs des Journées du patrimoine et des Journées nationales de l'archéologie ou simplement férus de vieilles pierres, vous trouverez dans ce guide tout ce qu'il faut savoir en matière d'archéologie. Vous y apprendrez, par exemple, que la loi française interdit de fouiller son jardin...