Je vais buter mon boss

À vingt-six ans, Christine Janssens n'a pas de boulot et se laisse vivre, or il est grand temps qu'elle se prenne en main. Aussi, la mort dans l'âme, elle candidate à un poste d'assistante dans une très grosse firme. Jupe-tailleur-escarpins. . . très peu pour elle, mais elle décide malgré tout de tenter sa chance. Seulement voilà, le jour J, c'est en retard, essoufflée et moite de sueur dans son joli chemisier blanc que Chris arrive pour passer l'entretien. Et, comble de l'horreur, dans la salle d'attente, elle se retrouve entourée de premières de classe et de pimbêches. À croire que cet emploi à pourvoir est le job du siècle ! Et Chris ne croit pas si bien dire, car, contre toute attente, elle est retenue et se voit même proposer une offre "en or" . Elle ne sera pas une simple employée chez Electronic Dreams mais l'assistante personnelle d'Andrew Hopkins, le P-DG n°2 de la boîte, un don Juan qui aime avoir toutes les femmes à ses pieds. Face aux mises en garde du recruteur, Chris rit sous cape. Si ce bellâtre de Hopkins pense la mettre dans son lit, il se fourre le doigt dans l'oeil. De reparties cinglantes en petits coups foireux, qu'à cela ne tienne, notre féministe n'a pas dit son dernier mot !