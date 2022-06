Agenda Lenna Vivas. Edition 2022-2023

Une année scolaire énergique et drôle avec Lenna, star de TikTok ! Pour une année haute en couleur et pleine de peps, voici l'agenda scolaire de Lenna Vivas (avec deux n et une jolie frange) qui compte aujourd'hui au nombre des influenceuses les plus populaires ! Cette jeune et jolie bordelaise super active de 25 ans, qui a démarré sa carrière en 2017 sur Youtube, compte aujourd'hui une forte communauté d'abonnés qui ne cesse de croître : 5, 5M sur TikTok et 1M sur Instagram. Lenna est une vraie star sur Tik Tok, réseau qui a changé sa vie dit-elle, et streame aussi régulièrement sur Twitch en grande passionnée de Pokémon. Elle poste également du contenu sur Youtube. Energique, entreprenante, à la personnalité bien trempée et à l'humour débordant, Lenna partagera dans cet agenda, au graphisme qui lui ressemble, tous ses tips et punchlines pour apporter une dose de bonne humeur au quotidien à tous les collégiens et lycéens ! Ils y découvriront non seulement le portrait chinois de Lenna, des photos inédites, ses jeux vidéos préférés (si elle n'avait pas été tiktokeuse, elle aurait aimé être créatrice de jeux vidéos), ses secrets, trucs et astuces pour une bonne année kiffante mais aussi des espaces dédiés pour des to-do list, des trackers et autres petites surprises et, bien sûr, une mise en page étudiée pour noter ses devoirs, son emploi du temps, établir des bilans. . pour une année scolaire organisée et réussie. L'agenda 2022-2023 de Lenna Vivas : on like