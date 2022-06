Sagesse et puissance de Ho'oponopono. Cartes de guérison hawaïenne et leur livret explicatif

Grâce à cet oracle Ho'oponopono, vous découvrirez un art ancestral hawaïen qui permet de guérir les mémoires perturbatrices pour cheminer vers la paix intérieure et vous connecter à l'amour. Chaque jour, tirez l'une des 22 cartes énergétiques et imprégnez-vous du message, du rituel ou du conseil proposé pour nettoyer ce qui doit l'être, accepter ce qui est, prendre soin de votre enfant intérieur, accueillir votre part d'ombre et entrer dans la lumière, vous reconnecter aux éléments, ou encore choisir la paix, l'amour et la liberté. Laissez faire la magie (l'âme agit) !