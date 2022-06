La peau de chagrin. Edition 2023

Une édition spécialement conçue pour le Bac Français, voie générale, pour l'objet d'étude "Le roman et le récit" , dans le cadre du parcours "Les romans de l'énergie : création et destruction" Alors que Raphaël de Valentin envisage de se suicider, un vieil antiquaire lui propose un talisman censé réaliser tous ses désirs. Le héros conclut alors un pacte diabolique... Un roman incontournable de Balzac au programme du Bac Français de 1re générale, pour étudier le parcours "Les romans de l'énergie : création et destruction" (objet d'étude "Roman et récit").