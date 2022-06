Un recueil des principaux grands textes fondateurs pour les classes de 6e, selon les recommandations des programmes : "Récits de création et création poétique" et "Le monstre, aux limites de l'humain" Une anthologie de textes et d'images réunissant les grands textes fondateurs, conformément aux recommandations des programmes de 6e, avec notamment des extraits de la Bible, du Coran, du récit de Gilgamesh, de l'Enéide, des Métamorphoses et de l'Odyssée.