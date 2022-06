IFSI - Réussir tout le semestre 3. 110 Fiches de révision, 150 Entraînement, 8 Unités d'enseignement - Conseils de formateur, 3e édition

Toutes les fiches de révision et l'entraînement pour réussir le semestre 3 ! Les 8 UE suivantes sont abordées au travers de 110 fiches de cours synthétiques : - UE 1. 2 Santé publique et économie de la santé - UE 2. 5 Processus inflammatoires et infectieux - UE 2. 8 Processus obstructifs - UE 2. 11 Pharmacologie et thérapeutiques - UE 3. 2 Projets de soins infirmiers - UE 4. 2 Soins relationnels - UE 4. 6 Soins éducatifs et préventifs - UE 6. 2 Anglais Retrouvez également 150 entraînements comprenant des QCM, des QROC et des situations de soins commentées pour s'autoévaluer et se préparer à chaque épreuve. Cette 3e édition propose de nouvelles fiches dont une partie en podcast à écouter partout, des vidéos de gestes techniques et de l'entraînement à faire en ligne.