Un recueil littéraire de textes classiques et contemporains sur le sentiment amoureux construit autour du thème au programme de 4e De l'affection à la passion, du coup de foudre à la jalousie, quoi de mieux pour comprendre les nuances du sentiment que de puiser dans les textes les plus sensibles de la littérature ? Une thématique incontournable des programmes de collège avec les textes de Properce, Delphine de Vigan, Maupassant, Alain-Fournier, Guy de Maupassant, Louis Aragon, Boris Vian, Victor Hugo, Anna Gavalda, Sébastien Japrisot, William Shakespeare, Eric-Emmanuel Schmitt, Mme de Sévigné, Raymond Radiguet, Charlotte Brontë... Niveau et objet d'étude : 4e : Dire l'amour