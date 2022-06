Le roman bouleversant et captivant, couronné du Renaudot des lycéens, qui raconte de façon étonnante l'oppression des femmes au xixe siècle Dans le Paris de l'hiver 1885, les patientes de la Salpêtrière se préparent pour le grand événement de l'année : le "bal des folles" , organisé par le professeur Charcot, qui convie à cette occasion la bonne société parisienne, avide de curiosité à l'égard des aliénées. Mais ces "folles" ne sont pas toutes si malades que l'on croit, et derrière ce terme se cache une réalité sociale qui condamne les femmes les plus indépendantes d'esprit en les privant de liberté. Ce roman, récompensé par plusieurs prix littéraires, notamment le prix Renaudot des lycéens, et adapté au cinéma, s'inscrit dans les programmes de 2de, 1re et Tle et permet d'aborder la question de la folie et son traitement médical au XIXe siècle, ainsi que la condition des femmes et les entraves à leur émancipation. Niveaux et objets d'étude : 2de et 1re : Le roman et le récit Tle : Spécialité "Humanités, littérature et philosophie"