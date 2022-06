Le chien des Baskerville

Une enquête captivante de Conan Doyle dans une édition pédagogique spécialement conçue pour les collégiens ! L'héritier des Baskerville est retrouvé mort dans la lande anglaise. L'étrange chien démoniaque qui rôde aux alentours est-il le seul coupable ? Le célèbre détective Sherlock Holmes et son ami, le docteur John Watson, enquêtent pour résoudre cette apparente malédiction... Entre fantastique et roman à énigme, Arthur Conan Doyle signe un chef-d'oeuvre du genre policier. Un récit à mettre en lien avec les programmes et thèmes étudiés au cycle 4 : "Héros, héroïnes et héroïsmes" , "La fiction pour interroger le réel" et "Individu et société : confrontation de valeurs ? " .