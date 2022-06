Is it love ? Fallen Road Tome 2 : Scintillement

Adapté du jeu mobile à succès développé par 1492 Studio, Is It Love ? Fallen Road se décline à présent en romance fantastique. Une faille entre l'enfer et la Terre a été ouverte et la grande guerre du paradis contre les forces démoniaques est sur le point d'éclater. Deva parviendra-t-elle à récupérer ses ailes d'ange et à protéger la Terre du chaos qui la menace ? Après les aveux de son frère, Deva connait désormais sa véritable nature. Elle choisit de se confronter aux siens et fait ses adieux à ses amis et à Zac pour rejoindre le paradis. Cherchant à recouvrer sa mémoire et à prouver sa valeur aux Anges qui la considèrent comme une traîtresse, elle s'engage dans le bataillon du séduisant Haniel et s'entraîne corps et âme pour être prête au combat. Le jour de la bataille, rien ne se passe pourtant comme prévu... Alors que la survie de la Terre pèse sur ses épaules, Deva est emportée dans un tourbillon de rebondissements imprévus et de révélations inattendues. Tenant entre ses mains l'arme qui lui permettrait de faire basculer l'issue du combat, réussira-t-elle à mettre de côté ses sentiments personnels pour éradiquer le Mal et mener sa mission à son terme ? Ecrit par l'autrice de With you et Hors-jeu, publiés aux éditions Milady, Is it Love ? Fallen Road se caractérise par un rythme dynamique, des dialogues très vivants qui en font un véritable page-turner et une héroïne singulière, tiraillée entre passion et raison, déterminée à prouver sa valeur et à protéger les personnes à qui elle tient.