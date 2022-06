La vie entière de Gustave repose sur un mensonge. Pour se reconstruire, il doit lever le voile sur le mystère de ses origines. Sa quête débute dans la période Stalinienne et plus précisément dans un camp du goulag, en Sibérie. Gustave nous entraîne dans une course contre la montre, dont l'enjeu est essentiel : connaître son passé, donner un sens à son existence.