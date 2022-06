Au coeur du Kremlin. Des tsars rouges à Poutine

L'univers du pouvoir russe, entre complots et tentatives de coup d'état La chronique de Moscou est emplie de grandeur et de sang, de complots, de folies et de mystères. Dans ce livre, Vladimir Fédorovski nous dévoile les coulisses du Kremlin, de la fin du stalinisme aux années Poutine. Sa longue familiarité avec les arcanes politiques lui a permis de recueillir des témoignages inédits et de se plonger dans des archives confidentielles. C'est ainsi qu'il nous conte aussi bien l'histoire de l'espionnage russe en Occident, avec ses épisodes parfois comiques, que les secrets du pouvoir suprême où certains accédaient à la gloire, tandis que d'autres finissaient en exil ou en prison. À propos de l'auteur Diplomate et porte-parole de la Perestroïka lors des grands bouleversements à l'Est, Vladimir Fédorovski est l'écrivain d'origine russe le plus édité en France. "Ni vodka ni violon, plutôt les coulisses du pouvoir et cette qualité d'observateur discret qui se transforme, chez Vladimir Fédoroski, en talent de conteur". L'Express "Avec un oeil acéré [. . . ], Fédorovski nous fait découvrir l'univers du Kremlin. [. . . ] Passionnant". Librairie Decitre