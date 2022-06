Zéro déchet. Le guide inspiré de la nature

Zéro déchet : une aventure quotidienne inspirée de la nature Un livre pratique tout droit inspiré des animaux et des plantes qui donne des conseils avisés illustrés d'exemples humoristiques. Pratiquer le zéro déchet c'est bien. En prenant exemple sur la nature, c'est encore mieux, d'autant plus si c'est illustré avec humour ! Cet ouvrage s'appuie sur le fonctionnement du monde naturel et ses astuces zéro déchet pour nous inspirer dans la recherche de solutions. Se laver comme un chat, tout consommer sa nourriture comme un lynx, réparer son habitat comme un escargot, emballer léger comme une araignée, trier comme un champignon, épurer l'eau comme une algue... Ce guide explique comment pratiquer le zéro déchet en évitant pièges et idées reçues. Il donne des centaines de conseils pratiques pour chasser les déchets qui se cachent dans les moindres recoins de notre vie quotidienne. Ce livre truffé de bons conseils vous accompagne page après page avec des exemples inspirés de la nature, illustrés par des strips et des dessins à l'humour féroce et décalé.