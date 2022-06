Parlons climat en 30 questions. 2e édition

Ce livre très pédagogique et facile d'accès, présente les réponses à 30 questions essentielles que tout citoyen se pose sur le climat Cette nouvelle édition est indispensable pour comprendre les nouvelles réalités de l'urgence climatique. Les bouleversements écologiques sont aujourd'hui inéluctables et le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) publié en août 2021 est formel : le climat est en train de changer partout dans le monde, plus rapidement que prévu et l'activité humaine en est responsable. Cet ouvrage permet de comprendre les enjeux cruciaux aujourd'hui de limiter l'ampleur du réchauffement climatique et d'adapter nos sociétés à ces bouleversements. Deux experts répondent de manière claire et synthétique à toutes les questions que l'on se pose sur l'histoire du climat, le cycle de l'eau, les variations dues au changement climatique, les événements extrêmes, l'effet des activités humaines sur le cycle du carbone, etc.