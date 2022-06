Papa, le jour où ma vie s'est arrêtée

En 2020, notre pays, la France, est touché par une pandémie mondiale : la Covid-19. Le virus fait une entrée fulgurante dans ma famille, entraînant des dégâts sur son passage. Mon père est touché et perd la vie. Comment survivre à un tel évènement ? Comment supporter les conséquences de cette catastrophe ? Ma complicité avec mon père, nos souvenirs, puis la contamination, l'hospitalisation, le décès, le deuil et l'enfer... Mon ouvrage autobiographique se présente comme un témoignage de notre histoire actuelle : l'apparition de la Covid-19 et le bouleversement de nombreuses familles laissées dans le désarroi et la solitude.