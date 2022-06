Je suis fille de rage

Prix BABELIO 2020 BOOK D'OR Grand Petit Prix Bookenstock 2020 Prix Vampires & Sorcières 2020 Sélectionné pour le prix Livraddict 2020 et le Prix Elbakin. net 2020. 1861 : la guerre de Sécession commence. A la Maison Blanche, un huis clos oppose Abraham Lincoln à la Mort elle-même. Le président doit mettre un terme au conflit au plus vite, mais aussi à l'esclavage, car la Faucheuse tient le compte de chaque mort qui tombe. Militaires, affranchis, forceurs de blocus, politiciens, comédiens, poètes... Traversez cette épopée pour la liberté aux côtés de ceux qui la vivent, comme autant de portraits de cette Amérique déchirée par la guerre civile. Après Royaume de vent et de colères et Boudicca, Jean-Laurent Del Socorro nous propose une nouveau récit historique et fantastique.