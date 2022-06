L'amour provoque des atermoiements variés, entre frustrations et infidélités. L'homme est trop peu scrupuleux pour avoir de vrais sentiments. Jouer avec le coeur des femmes c'est leur manquer de respect, c'est se perdre soi-même aussi. Le coeur égoïste est condamné à pleurer. Au plus près de lui, reste, une mère décédée dont le souvenir est ancré dans sa mémoire. Son fils égaré fait oeuvre de croyance. Une ultime rémission pour masquer la peur d'une solitude pesante. Ce recueil poétique nous parle de la vie, de ses épreuves et de l'envie. Ni joyeux ni triste ou sombre, Puisque Personne nous parle de la vie sentimentale et des vérités qui en découlent parfois.