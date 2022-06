Drôle de licorne Tome 7 : Des vacances pour Boulette

En compagnie de Mira et Boulette sa licorne grognon, gourmande et paresseuse, viens vivre de drôles d'aventures à l'école des Licornes ! L'école des licornes part à la plage ! Mira est impatiente de construire un château de sable géant (bien que Boulette soit plus intéressé par une succulente glace). Quand Mira et Boulette aperçoivent un petit narval en difficulté, cette journée de détente se transforme en une mission de sauvetage... Vite, il n'y a plus de temps à perdre !