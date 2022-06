Soigneurs juniors Tome 9 : Les jumelles panda

Les jumelles panda à l'honneur ! C'est l'effervescence à Beauval : la femelle panda Huan Huan va bientôt mettre bas ! La soigneuse Mei Lin est arrivée spécialement de Chine pour l'évènement. Alex, Hermine, Farès et Louise assistent à la naissance depuis la salle vidéo. Ils sont très impatients. Un premier bébé naît puis un second ! Surprise, ce sont des jumelles ! Les Soigneurs Juniors sont fous de joie même si le comportement très mystérieux de Mei Lin les intrigue... Avec ses breuvages à la composition inconnue et ses murmures secrets aux pandas, on dirait presque une sorcière...