Bien vivre son hyperempathie. Apprivoisez votre empathie et faites-en un trésor

Etre hyperempathique sans se laisser envahir Qu'est ce qui différencie l'empathie de l'hyperempathie ? Comment savoir si l'on est concerné ? Pourquoi tant de personnes hyperempathiques en souffrent au quotidien ? Comment apprendre à apprivoiser ce don qui parfois représente un handicap dans notre société ? Autant de questions auxquelles Xavier Cornette de Saint Cyr prend le temps de répondre. Spécialiste de la sagesse toltèque et formateur en intelligence relationnelle, il décrypte les signes de l'hyperempathie et comment la reconnaître pour mieux vivre avec. Que ce soit dans le monde professionnel ou avec nos proches, il nous montre les bonnes pratiques à mettre en place. Riche en exercices, partages d'expériences, conseils et témoignages, ce livre est indispensable pour toute personne qui souhaite valoriser son empathie et en faire une qualité dans ses liens avec les autres.