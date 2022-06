Double jeu à Étables-sur-Mer

Une nouvelle aventure de Laure Saint-Donge, dite LSD. Isabelle et Laure, alléchées par l'odeur d'un scoop gigantesque, se trouvent attirées du côté d'Etables et de Binic. Mais leur reportage va vite se transformer en une course effrénée contre la mort. Vont-elles la gagner ? Pas si sûr. Sortez vos mouchoirs et venez frissonner avec LSD, au rythme d'une enquête exprès. Et haletante.