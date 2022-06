Agenda L'Attaque des titans. Edition 2022-2023

1 page par jour, un mini-calendrier en début et fin de mois, des infos pratiques et une illustration sur chaque page pour vous accompagner toute l'année. Dans un monde ravagé par des titans mangeurs d'homme depuis plus d'un siècle, les rares survivants de l'Humanité n'ont d'autre choix pour survivre que de se barricader dans une cité-forteresse. Le jeune Eren, témoin de la mort de sa mère dévorée par un titan, n'a qu'un rêve : entrer dans le corps d'élite chargé de découvrir l'origine des titans, et les tuer jusqu'au dernier...