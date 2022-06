Rose parle comme une nouille. Dans sa bouche, les grandes personnes deviennent des lampadaires, les bisous des ventouses et les chats des moustaches à cul. Les médecins disent que Rose est une petite fille très intelligente, très émotive, avec un énorme défaut de langage. Alors elle s'entraîne sur le chemin de sa nouvelle école : " Bonjour, je m'appelle Rose et je suis nouvelle. " Mais face à la classe, ça donne : " Bon levant, je suis neuve, et mon nom d'avant est Rose. " Et tout le monde la regarde comme une bête curieuse. Heureusement, une fois dans la cour, Rose se révèle très forte pour jouer à chat et ne se laisse pas ennuimerder par les Sixièmes qui adorent taper sur les petits. Ca impressionne. Il faut dire que Rose n'a pas la langue dans sa poche