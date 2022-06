Amitié particulière

Iris et Pierre partagent une amitié sans faille. Lorsque l'attirance et les sentiments s'en mêlent, une subtile ambiguïté s'installe et leur relation prend alors une tout autre tournure. Quel chemin décideront-ils de suivre ? Cette intrigue portée par le personnage d'Iris propose une réflexion moderne sur un sujet qui fait souvent débat en société : "L'amitié homme-femme, ses possibilités et ses limites".