A la récréation

Ce livre réunit les nouvelles des quatre lauréats du concours organisé par les éditions Nouvelle Cité à l'automne 2022, sur le thème de la Récréation. Ces textes ont retenu l'attention du Jury pour leur originalité, la sensibilité de leurs personnages, leur qualité d'écriture et nous avons constaté, après la délibération, qu'ils avaient un point commun : la présence de l'étranger, de la culture différente qui percute et crée incompréhension ou conflit, et qui se surpasse... parfois. Toutes ces rencontres, réussies ou manquées, ne laisseront personne indemnes.