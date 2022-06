Les secrets de santé et bien-être de Sainte Hildegarde de Bingen

Une précieuse synthèse entre santé et spiritualité. Voici un livre précieux qui présente enfin une synthèse entre santé et spiritualité. Le message qu'il délivre est celui de Sainte Hildegarde de Bingen, une religieuse du XIIe siècle qui reçut des " révélations divines " sur l'origine des maladies et leur traitement, dans une vision totale de l'être humain : " corps, esprit et âme ". Ces écrits, pratiquement oubliés pendant huit cents ans, ont été redécouverts au siècle dernier. Depuis, des médecins ne cessent de s'étonner de la justesse de ces conseils, au point que l'on puisse parler d'une " médecine de Sainte Hildegarde ". Mais le plus surprenant est l'actualité de cette oeuvre. Alors que la nécessité d'une vie spirituelle et l'importance d'une hygiène de vie se font chaque jour plus évidentes, voici, issue de la tradition chrétienne, une approche synthétique qui nous enseigne magistralement l'art de ne pas tomber malade et de vivre dans l'harmonie, la sérénité et la joie. Daniel Maurin est né au Puy en Velay en 1948. Après des études de médecine, il étudia la naturopathie à "L'Institut de Médecines Naturelles" de Genève. Séduit par la vision de l'homme total, il a écrit plusieurs livres tout en poursuivant une formation spirituelle auprès de Maîtres d'Orient et d'Occident. Il a également écrit des ouvrages sur l'oraison du coeur.