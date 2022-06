Guide un grand week-end à Bordeaux, bassin d'Arcachon, vignobles

Un guide adapté au temps du week-end, pour une découverte de Bordeaux et de ses environs entre terre et mer, du vignoble de Saint-Émilion aux plages de l'océan et du bassin d'Arcachon. Dans cette nouvelle formule : - Bordeaux, son riche patrimoine médiéval et classique, ses quais animés qui se parcourent entièrement à vélo, ses halles vivantes et sa Cité du Vin, premier édifice mondial consacré au divin nectar. - Le vignoble de Saint-Émilion mais aussi la route des châteaux du Médoc, pour un itinéraire oenologique d'exception. - Le bassin d'Arcachon, avec ses ports ostréicoles au charme fou, ses plages et sa gigantesque dune du Pilat, l'un des sites les plus dépaysants de France ! - La presqu'île du cap Ferret, langue de terre entre bassin et océan, lieu de villégiature huppé et préservé à l'ombre des pins. - Et bien sûr nos adresses préférées, nos expériences uniques et des activités nature pour vivre un très GRAND Week-End : - les meilleurs bars à vins. - les spots où déguster huîtres et poissons au bord de l'eau. - des cours de pâtisserie pour faire ses propres cannelés. - les conseils pour découvrir le bassin d'Arcachon en vélo, en bateau ou en paddle. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Instagram ! www. facebook. com/GuidesUnGrandWeekend @ungrandweekend