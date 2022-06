Mortels déclics

Noélie, Jérémy, Ludovic et Hakim, amis depuis l'enfance, montent à Saint-Malo des cambriolages de maisons bourgeoises grâce à Jérémy, hacker à qui aucune alarme informatique ne résiste. En découvrant une réserve d'argent et de la drogue, dont le propriétaire n'est autre que Nino Braghanti, trafiquant international écroué à la nouvelle prison du Muret près de Toulouse, les jeunes mettent les pieds dans un engrenage infernal. Les hommes du mafieux ne tardent pas à les retrouver et à prendre conscience de l'intérêt des compétences de Jérémy. Pour arrêter les malfaiteurs et délivrer les jeunes avant qu'il ne soit trop tard, Léanne et son équipe vont se lancer dans une course contre la montre de Saint-Malo à Toulouse en passant par Nantes et Perpignan... Action, suspense, Pierre Pouchairet nous offre un nouveau thriller bourré d'action...