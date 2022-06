Sira, le retour à Tanger

Après L'Espionne de Tanger, le roman phénomène vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Quatre villes. Deux missions. Une femme. En 1945, Sira, ancienne couturière devenue styliste puis espionne, est enfin prête à embrasser une existence paisible avec son mari. Mais le destin a d'autres projets pour elle, et sa tranquillité se révèle illusoire. De Jérusalem à Londres en passant par Madrid et Tanger, entre le glamour des grands hôtels, les conspirations politiques et les obscures missions des services secrets, Sira va devoir prendre une nouvelle identité notamment pour enquêter sur la redoutable Eva Perón. Sur sa route, des fantômes de son passé seront déterminés à lui faire obstacle. María Duenas, qui compte parmi les auteurs les plus vendus et appréciés en Espagne et en Amérique latine, redonne vie à Sira Quiroga, l'inoubliable héroïne de L'Espionne de Tanger, dans une aventure passionnante.