Comment survivre et sortir de la misère quand on vit dans une favela, qu'on aime lire Marx et qu'on n'a plus rien à perdre. Peut-on devenir dealer en restant fidèle à ses principes ? Peut-on utiliser les théories de Marx pour devenir affreusement riche ? Dans les favelas de Porto Alegre, deux metteurs en rayon d'un supermarché aux allures d'un Don Quichotte lettré et d'un Sancho Pança révolté vont se lancer dans une aventure trépidante pour échapper à leur exploitation dans un travail dénué de sens. Entre trafiquants, gangsters et vieux manuels d'économie lus dans les transports publics bondés, un premier roman comique, provocateur et excitant.