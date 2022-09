Les Monstres de là-bas

Nelson est tout content de prendre le bateau pour rencontrer enfin sa correspondante étrangère. Fubalys est encore plus jolie que sur les photos échangées, ses parents sont très accueillants et le planning des sorties qu'on lui propose des plus alléchants. Alors pourquoi se sent-il mal à l'aise dans ce pays, pourtant si proche du sien ? Il s'avère que Fubalys a deux nombrils, alignés l'un au-dessus de l'autre, et douze doigts. Nelson est un peu rebuté par ces malformations, qu'il observe en fait chez tous les habitants de Brick-City - de véritables monstres ! Il a hâte de rentrer chez lui, pour retrouver des gens normaux, dotés comme lui de trois nombrils en triangle et de 4 doigts à chaque main...